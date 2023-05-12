Behram, Oylum'a engel olacak mı?

atv'nin yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizisi Aldatmak, dün akşam ekrana gelen otuzuncu bölümüyle yine çok beğenildi.

30. Bölümde neler yaşandı?

Güzide'nin duydukları bütün dünyasını alt üst etti. Güzide büyük bir şok yaşarken Mualla'nın öfkesi ise dinmek bilmedi. Behram, Oylum için annesiyle karşı karşıya geldi. Güzide kızına sahip çıkıp destek olunca, Oylum bebeği doğurmak istemediğini söyledi. Oylum'un kararının üzerine harekete geçen Güzide, kızıyla birlikte Oylum'un hamileliğine son vermek için doktora gitti. Ancak son anda bu plan Güzide'nin içine sinmedi ve Oylum'a ne olursa olsun arkasında duracağını söyleyip bu karardan vazgeçirdi.

Güzide, Oylum ve bebeğine Behram'dan uzak bir çözüm arayışına girdi. Bu sırada Behram hem Güzide'nin hem de Oylum'un gönlünü almak için büyük çaba sarf etse de Güzide kararından vazgeçmedi. Oylum'un gizlice yurt dışına çıkması planlandı. Oylum ve Güzide'nin işlemleri yapılana kadar ise Behram'a hiçbir şey hissettirilmemesine karar verildi. Bu süreç ailesini yeniden kazanmak isteyen Tarık için de büyük bir fırsat oldu. Oylum'un yurt dışında bebeğiyle yaşaması için gerekli parayı Tarık verdi.

Oylum'un gidiş günü gelip çattığında Sezai ile birlikte planın son aşamasına geçildi. Herkes Behram'ı atlattığını düşünürken Behram onları adım adım izliyordu.