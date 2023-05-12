Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi seçim öncesi ortak yayında konuştu! "Kaset komplosuyla geldi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine saatler kala aralarında ortak yayın programına katıldı ve gazetecilerin sorularını cevapladı. Muharrem İnce hakkında neler söyledi? Seçimlerde Türkiye'yi neler bekliyor? LGBT hakkında hangi açıklamalarda bulundu?

Türkiye tarihinin en önemli seçimine saatler kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

"Bay bay Kemal bölücülerle omuz omuza..."

Türkiye tarihinin en büyük kazananımlarının elde ettiğimiz saffasındayız. Şu anda bay bay Kemal'i el ele omuz omuza olduğu mafiller ile şu anda biz adate savaş halindeyiz. Bölücü örgütü sınırlarımız içerisinde bitme noktasına getirdik. Sınırlarımız dışında da inlerinden çıkamaz haldeler. Onlar umutlarını kendilerine özerklik sözü veren Bay Bay Kemal'e umutlarını bağladılar. Cezaevini boşaltıp kamuya doldurmaya kadar vaatler uçuşuyor. Zaten HDP'nin temsilcileri açık açık bunları meydanlarda söylüyorlar. Bu seçimin sonunda ya terör örgütü tamamen bitecek ya da yeniden milletimizin canına, malına, namusuna göz dikilecek.

"Bay Bay Kemal sen bu siyaseti öğrenemedin, sen çırak bile olamadın"

Rusya'ya yaptırım uygulayacağım diyen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay bay Kemal sen bu siyaseti öğrenemedin, sen çırak bile olamadın. Kalkıp ben Batı'yı dost edineyim, Rusya'ya yaptırım uygulayacağım diyor. Senden devlet adamı olmaz. Yönetici olmaz. Kimsin de Rusya'ya yaptırım uygulayacaksın?"

"Kaset komplosuyla geldi"

"Muharrem Bey'in buradan ayrılışına doğrusu üzüldüm. Maalesef kaset kumpaslarıyla makama gelen Bay Bay Kemal'in karşısına rakip olunca böyle bir komplo ile karşılaştı. Özellikle bugün Muharrem Bey'i aradım. Kendisine bu süreçle ilgili böyle bir şey nasıl sadır oldu diye kendisiyle konuşayım istedim. Anladığım kadarıyla ortada Kılıçdaroğlu'nun şu anda kolkola, elele olduğu, bu Muharrem Bey'den sadır olan bir şey diye bir şey söylemiyorum.Bu bir FETÖ taktiği. Geçmişte de bunlar yapıldı. Kılıçdaroğlu bu makama malum bir kaset komplosuyla geldi."

"LGBT'yi savunan kuruma asla müsamaha göstermeyeceğiz."

"Milletimizin temelini oluşturan aile yapımızı koruma, evlatlarımızın geleceğine sahip çıkma sorumluluğumuz var. LGBT türü akımların toplumsal dayatmaya dönüşmesi milli varlığımızı tehdit eder. Bu tür sapkın akımların meşrulaştırılmasına izin veremeyiz. Bu yöndeki gayretleri tasvip de edemeyiz. Ülkemizde LGBT'nin savunulmasına, yaygınlaştırılmasına karşı mücadelemizi sonuna kadar yürüteceğiz. LGBT'yi savunan kuruma asla müsamaha göstermeyeceğiz.LGBT AK Parti'ye, MHP'ye, Cumhur İttifakı'na sızamaz. CHP, İYİ Parti ve Millet İttifakı tam içinde . Aile kurumunu tehdit eden ne varsa bütün sapkın akımlara karşı tavrımızı sürdüreceğiz."