Türkiye, oy oranlarını anlık olarak atv.com.tr'den takip edecek. 14 Mayıs 2023 genel seçim sonuçları atv.com.tr'den saniye saniye aktarılacak. Grafikler yardımıyla anlık seçim sonuçları sizlere bir tık kadar uzak olacak.

Türkiye, 64 milyon seçmeniyle 5 yıl görev yapacak Cumhurbaşkanı'nı ve yeni parlemento üyelerini belirlemek için saatler sonra sandığa gidiyor.Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. atv.com.tr'de seçim sonuçları saniye saniye paylaşılacak. 14 Mayıs 2023 genel seçim sonuçları linkine tıklayarak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranlarına ulaşabilirsiniz. Son dakika gelişmeleri takip etmek için atv.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

Oy nasıl kullanılır? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi?

Seçmenin nerede oy kullanacağının yazılı olduğu seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmenler nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nın internet sitesinden öğrenebilir. Seçmen birden fazla ittifaka, siyasi partiye veya adaya oy basamaz. Oy verirken tercih ettiğiniz Cumhurbaşkanı ve milletvekiline evet mührünü basmanız gerekiyor. Oy pusulası yırtılırsa ya da kalemle çizilirse oyunuz geçersiz olur.

Tarihi seçim ne zaman başlıyacak? Ne zaman son bulacak?

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde aynı anda başlayacak aynı anda son bulacak. Seçmen kayıtlı olduğu sandıkta 08.00 itibarıyla oy verebilecek.Oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürecek. 14 Mayıs sabahı yurt genelinde 64 milyonun üzerindeki seçmen için 195 bin 705 sandık kurulacak. Bu sandıkların 4 bin 969'u yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için gümrük ve dış temsilciliklerde, 21 bin 15'i ise köylerde yer alacak.

Oy sayımı nasıl yapılır? Kimler oyların açılmasını izleyebilir?

Peki oy açma işlemlerini kimler izleyebilir? Oy verme süresinin bittiğinde oyların sayım ve döküm işlemleri açık olarak yapılır. Oy verme yerinde bulunan siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitleri ile o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler sandık kurulunun işlerini sekteye uğratmacak şekilde sayım ve döküm işlemlerini izleyebilirler.

14 Mayıs Pazar günü resmi tatil mi?

Seçmenler tarafından en çok merak edilen sorulardan biri de "14 Mayıs Pazar günü resmi tatil mi?" Seçim gününün Resmi Gazete'de tatil ilan edilmesiyle alakalı her hangi bir bilgi yer almıyor. Buna göre; 14 Mayıs 2023 seçim günü resmi tatil değildir.