14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri öncesi Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in paylaştığı verilere göre 64 milyon 113 bin 941 kişi oy kullanacak. 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez bu seçimde ilk kez sandık ile tanışacak. Peki 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Oy verme işlemi kaçta başlayacak? Oy verme işlemi saat kaçta bitecek? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Yüzyılın seçiminde 14 Mayıs'ta seçmen kaydına göre sandıklara gidip oy kullanacak olan vatandaşlar, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen oy kullanma saatlerini merak ediyor. Peki, oy verme işlemi saat kaçta başlıyor, ne zaman bitiyor?

Tarihi seçime saatler kaldı

Oy kullanmak için sandık başına giden Türkiye'de nefesler tutuldu. Seçim sonuçlarının açıklanmasına saatler kala seçmen, merak ettiği soruları araştırmaya başladı. 2023 seçimleri için oy kullanma saatleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından duyuruldu. Tüm yurtta oy verme işlemi aynı anda başlayacak aynı anda son bulacak. Seçmen kayıtlı olduğu sandıkta 08.00'den itibaren oy kullanabilecek. 17.00'den sonra ise oy kullanımı sonlandırılacak. 18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler basında yer alacak. 21.00 sonrası seçim sonuçları ekranlara yansıyacak. YSK dilediği takdirde bu saati daha da erkene çekebilecek.

Yüzyılın seçimi olarak anılan tarihi günün tüm detayları atv ekranlarında ve atv.com.tr'de canlı olarak yayınlanacak. Türkiye seçimi atv.com.tr'den takip edecek. Sonuçları özel olarak grafiklerle hazırlanan seçim sayfasından takip edebilirsiniz. Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarının aldıkları oy oranları İl il ve ilçe ilçe seçim sonuçlarına bir tıkla atv.com.tr'den anlık olarak ulaşabilirsiniz.

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