Yüzyılın seçiminde 14 Mayıs'ta seçmen kaydına göre sandıklara gidip oy kullanacak olan vatandaşlar, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen oy kullanma saatlerini merak ediyor. Peki, oy verme işlemi saat kaçta başlıyor, ne zaman bitiyor?
Tarihi seçime saatler kaldı
Oy kullanmak için sandık başına giden Türkiye'de nefesler tutuldu. Seçim sonuçlarının açıklanmasına saatler kala seçmen, merak ettiği soruları araştırmaya başladı. 2023 seçimleri için oy kullanma saatleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından duyuruldu. Tüm yurtta oy verme işlemi aynı anda başlayacak aynı anda son bulacak. Seçmen kayıtlı olduğu sandıkta 08.00'den itibaren oy kullanabilecek. 17.00'den sonra ise oy kullanımı sonlandırılacak. 18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler basında yer alacak. 21.00 sonrası seçim sonuçları ekranlara yansıyacak. YSK dilediği takdirde bu saati daha da erkene çekebilecek.
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