Cumhurbaşkanlığı seçim anketleri ne dedi? Hangi anket şirketi seçim sonucunu doğru bildi?

Herkesin merakla beklediği seçim sonuçları öncesinde anket şirketleri için de karne zamanı geldi. Süreç boyunca birçok anket yayınlayan şirketlerden hangisi doğru sonuca yaklaştı? Seçim sonuçlarının belli olmasına saatler kala işte son anket sonuçları…



Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce'nin yarıştığı seçim, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle üç adayla devam ediyor. Haftalarca 'hangi adaya oy vereceksiniz' sorusuyla en doğru sonucu vermeye çalışan anket şirketlerinin tahminleri nasıldı?

Son anketlerde Recep Tayyip Erdoğan önde

OPTİMAR'ın paylaştığı son ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ipi bir kez daha göğüsleyeceği ifade edilirken meclis seçimlerinde de AK Parti'nin önde olduğu ifade edildi. Milletvekili seçimlerinde AK Parti'nin yüzde 39,1 oy aldığı ankette CHP yüzde 26,2 ile ikinci sırada yer aldı. Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı MHP'nin oyu ise yüzde 7,3 oldu.

Seçim yaklaştıkça taşların yerine oturduğunu ifade eden araştırmacıların verdiği sonuçlar sandıkta nasıl bir karşılık bulacak? Hangi aday cumhurbaşkanı seçilecek? Meclis çoğunluğunu hangi ittifak alacak?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği sonuçları yasakların kalkmasının hemen ardından en doğru ve hızlı şekilde atv.com.tr'de olacak.