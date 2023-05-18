'Kuruluş Osman' yine Çarşambanın galibi oldu

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 126. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

'Kuruluş Osman' 126. Bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %8,40 reyting ve %22,24 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %7,32 reyting ve %18,35 izlenme payı elde ederek Çarşamba'nın birincisi olurken, AB'de %5,48 reyting ve %15,67 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi olmayı başardı. #BuVatanBizim etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

'Kuruluş Osman'da Ayşe, Bengi ve Alçiçek Hatunların; ağır yaralanan Aktemur'un başında feryat etmeleri seyirciye duygu dolu anlar yaşatırken, Osman Bey'in Köprühisar'ı fethetmesi bölüme damga vurdu.

Kuruluş Osman'ın 126. Bölümünde, Bursa Tekfuru Valens, Osman Bey'in uçlarda büyümesini ve hakimiyet kurmasını engellemek için birçok Türkmen obasına baskın verdi, Kargın obasına ise bizzat kendisi baskına gitti. Hain saldırı sonucunda Kargın obasında büyük bir yangın çıktı, Alçiçek ve obalılar çadır içinde sıkıştı. Tekfur Valens'e karşı tek başına mücadele veren Aktemur Bey, ağır bir kılıç darbesi alarak yere yığıldı. Alplarıyla beraber obanın imdadına yetişen Malhun Hatun, yangını söndürmeyi başardı. Aktemur Bey, ağır yaralı olarak kurtarıldı. Osman Bey ve Sultan Mesud, İsmihan Sultan tarafından yakalanıp zindana atıldılar. İdama götürülen Osman Bey ile Sultan Mesud, Gazan Han'ın hem komutanı hem de manevi kızı olan Esrigün ve Bala Hatun tarafından kurtarıldı. Sultan Mesud ise yeniden Konya Sarayı'nda tahta oturdu. Gebe olduğunu öğrenen Malhun Hatun, Osman Bey'e müjdeli haberi verdi ve Osman Bey, bir evladı daha olacağı için çok sevindi. Osman Bey, yaşananların ardından zor durumda olsa da pes etmeyerek harekete geçti. Osman Bey, daha önceden görevlendirdiği Konur Alp'in ele geçirdiği gizli geçitlerin yerlerini gösteren haritalarla Köprühisar'a sızarak Bizans askerlerini etkisiz hale getirdi. Köprühisar Tekfuru Petrus'u savunmasız yakalayan Osman Bey tekfurun cezasını tek hamlede kesti ve "Asın her yere Kayı'nın şanlı sancağını! Deyin herkese Köprühisar'ın Türkün mülkü olduğunu! Deyin zalimlere, Osman Bey'in onlar için geldiğini!" diyerek Köprühisar'ı yeniden Türk'ün yurdu yaptı.