Dila kontrolünü kaybediyor

atv'nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.

35. Bölümde neler yaşandı?

Sinan'ın gerçekleri öğrenmesi üzerine çıldıran Dila felakete yol açtı

Sude'nin planı başarılı olur. Kendini bakıma muhtaç gibi gösterip Fıratların köşküne yerleşir. Ama bu da yetmez; Elif'i bir an önce göndermek ister. Güneş'i Elif ile gitmeye ikna ederse Elif'ten de kurtulacağının farkındadır. Güneş'e gidip hamile olduğunu Fırat'ın Elif'e kötü davrandığını Elif'in bu evde onun için kaldığını ama çok üzüldüğünü söyleyerek zehrini akıtır. Alper'in annesi ile Fulya'nın annesi arasında da soğuk savaş sürmektedir. Fulya'ya gelinlik bakılırken iki kadın arasında ipler iyice gerilir. Sinan, oğlunun bakıcısından Dila ile ilgili gerçekleri öğrenir. Fıratların evini basar. Herkes Dila'nın yaptıklarına Sinan'ı nasıl kandırdığına tanık olur. Sinan'ı kaybeden Dila çılgına döner. Fırat onu tedavi olması için kliniğe yatırmadan önce odasına gönderir. Ancak Sude odaya girer onu daha da tahrik eder. Sude'ye saldıran Dila onu düşürür ve kanamasına sebep olur. Arabaya atlayıp giden Dila'nın kötü bir şey yapacağını sezen Elif, Fırat ile onun peşine düşer. Ancak Dila'yı durduramazlar.

Dila yuva çıkışına gider ve kendini ifşa eden bakıcıya çarparak ezer. Hastaneye kaldıran Sude ise bebeğini kaybeder.