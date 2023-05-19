ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BÖLÜMLER
22 Mayıs 2023, Pazartesi 20:00
Bir Küçük Gün Işığı

Bir Küçük Gün Işığı 35. Bölüm

Bir Küçük Gün Işığı her Pazartesi atv'de

"Herkesin Hikayesi Gizli Bir Yara"

Fırat, Sude'nin Elif'e gitmesine sinir olur. Sude'nin konaktan gitmesini ister ama Sude bu sırada fenalaşır. Fırat ve Ayten, Sude'yi hastaneye götürürler ve hamileliğin riskli olduğunu öğrenirler. Elif'in de düşündüğü gibi Sude konakta kalacaktır artık. Elif, Güneş'in, Ayten'in etkisinde kaldığını anlar. Fırat'a boşanma işlemlerini başlatacağını ve Güneş ikna olunca da konaktan gideceğini söyler. Dila, Sinan'ın oğlu için tuttuğu bakıcıya kafayı takar. Kadının Sinan'dan hoşlandığını düşünmeye başlar. Sude eve yerleşir ve hamileliğini Elif'in gözüne sokarak yaşamaya başlar. Elif'in, Güneş için konakta kaldığını anlayınca Güneş'le konuşur. Konaktan ayrılırlarsa Elif'in daha mutlu olacağını söyleyerek çocuğu doldurur. Bakıcı, Sinan'a, Dila'yla ilgili gerçeği açıklar. Sinan, Dila ile yüzleşir. Dila için artık tek bir hedef vardır. Mutluluğunu çalan bakıcıdan intikamını almak…

DEVAMI
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
SON FRAGMANI İZLE 35. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Bir Küçük Gün Işığı
15 Mayıs 2023, Pazartesi
34. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı
8 Mayıs 2023, Pazartesi
33. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı
1 Mayıs 2023, Pazartesi
32. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
22 Mayıs 2023, Pazartesi
35. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
Bir Küçük Gün Işığı
22 Mayıs 2023, Pazartesi
35. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
15 Mayıs 2023, Pazartesi
34. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
BİZE ULAŞIN