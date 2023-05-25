'Kuruluş Osman' Çarşamba'nın hakimi

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 127. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman' 127. Bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %7,57 reyting ve %20,20 izlenme payı, AB'de %5,12 reyting ve %15,12 20+ABC1 kategorisinde %6,43 reyting ve %16,64 izlenme payı elde ederek Çarşamba'nın birincisi olurken, #HedefKızılElma etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Kuruluş Osman'da Alçiçek Hatun'un, İsmihan Sultan'ın askerlerinin elinden kurtulması bölüme damga vurdu. Kuruluş Osman'ın 127. Bölümünde Köprühisar'ın fethinin ardından alplarıyla beraber Yenişehir'e dönen Osman Bey, Ak Sakallıların davetine iştirak etti. Ak Sakallılar, Bursa Tekfuru Valens'in Osman Bey'e karşı büyük bir ordu kurduğunu ve Bizans'ın en güçlü komutanlarını yanına çağırdığını söyledi. Osman Bey, Köprühisar fethinin ardından durmayacağını, yeni hedefinin Bursa ile İznik arasındaki bağlantıyı koparmak ve Bizans'ın gücünü kırmak için Koyunhisar'ı fethetmek olduğunu söyledi. Gebe olduğu müjdesini Aktemur Bey'e vermek üzere yola çıkan Alçiçek Hatun, İsmihan Sultan'ın adamı Karavul ve askerleri tarafından pusuya düşürüldü. Yaşanan arbede sonucunda ağır yaralanan Alçiçek Hatun, Karavul'un elinden kaçtı. Ormanda kaçarken askerleri farklı bir yöne göndermek için kanlı hırkasını ve ayak izlerini bırakıp derenin içinde nefesini tutarak saklandı. Karavul ve askerler, izleri takip ederek Alçiçek'in peşinden gittiler ancak onu bulamadılar. Aktemur Bey, Alçiçek Hatun'u ağır yaralı halde buldu. Kara Ebe, Alçiçek'i muayene ettikten sonra hem Alçiçek'in hem de bebeğinin sağlıklı olduğunu söyledi. Hatunlar, İsmihan Sultan'ı ve Sultan Alaeddin'i ele geçirip zindana attıktan sonra onları Gazan Han'ın yanına gönderdiler. Osman Bey ve evlatları Bursa Tekfuru Valens'in kurduğu tuzaktan nasıl kurtulacaklar? Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.