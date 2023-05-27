Gülayşe, Ateş Kuşları'nı seçti!

atv’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, 17. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Gülayşe’nin Ateş Kuşları’yla kalmayı seçmesi ve ardından Mercan’ın vurulması bölüme damgasını vurdu.

Dizi, #AteşKuşları etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Ateş Kuşları'nın on yedinci bölümünde neler oldu?

Gülayşe, öz babası Nizam'la tanışıp tüm gerçekleri öğrendikten sonra büyük bir kararın eşiğine geldi. Ateş Kuşları'nın 23 yıldır Nizam'ı tanıdığı halde gerçek babasını ondan sakladıklarını öğrenen Gülayşe, duyduklarına inanamadı. Öte yandan Çatal ise Barbaros ile anlaşarak Savcı Sare'ye anlaşmalı ifade verdi. Bu ifade sonrasında Menderes, gözaltına alındı. Menderes, tutuklanmadan önce Çatal'ın adamı Pamir'le anlaşarak Barbaros'u ortadan kaldırmasını istedi. Çatal, oğlu Barbaros'u korumak istese de yanında duran tetikçinin bizzat Pamir olduğunu fark etmedi.

Nizam, Gülayşe'nin kendisiyle beraber Eyüboğlu Konağı'nda yaşamasını isterken Ateş Kuşları ise Gülayşe'nin onlarla yaşamaya devam etmesini istiyordu. Bir gece boyunca her iki ailesinden de ayrı kalan Gülayşe, büyük bir karar vererek Ateş Kuşları'yla kalmayı seçti. Bu kararını Mola Yeri'nde her iki tarafa da açıkladığında Nizam ve Hacer Eyüboğlu büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Mercan tam Gülayşe'ye sarılmak üzereyken, Menderes'in tuttuğu tetikçi Pamir tarafından vuruldu.

Ateş Kuşları, yeni bölümüyle Cuma günü saat 20.00'de atv'de!