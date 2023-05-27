Seçim yasakları kalktı mı? 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı? Seçimi kim kazandı?

Türkiye tarihinin en önemli seçimine saatler kaldı. Seçim yasakları ne zaman kalkıyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Oy kullanma işlemi kaçta son buluyor?

28 Mayıs'ta yaklaşık 65 milyon bir kez daha sandığa gidecek. Peki seçim günü yasaklar saat kaçta kalkacak? İkinci tur seçimler ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanıyor. Buna göre; seçim yasakları 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.

Seçim yasakları kalktı mı?

YSK'nın kararına göre, seçim günü sabah 06.00'dan gece 00.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Asayişi sağlamakla görevli personel dışında kimsenin silah taşımasına izin verilmeyecek. Kahvehane, kıraathane, internet kafe gibi eğlence yerleri kapalı olacak.Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda sadece yemek servisi yapılacak. Seçim günü, 18.00'den sonra düğün yapılmasına izin verilecek. 18.00'e kadar basın-yayın organlarında seçimlere ve seçim sonuçlarına dair yorum yapılmasına izin verilmeyecek. 18.00'e kadar herhangi bir seçim tahmini yapılması yasak olacak.

Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karara göre tüm yayınların 21.00'den sonra serbest olacağı ön görülürken yine YSK sonuçları erken açıklayabilecek. Saat 08.00 itibariyle heyecanla sandığa koşan vatandaşlar 17.00'ye kadar oy kullanabilecek. 17.00'den sonra oy kullanma işlemi sona ererken sandıklar açılacak. Sandıktan çıkacak ilk sonuçlar merakla beklenirken tüm detaylar grafiklerle atv.com.tr'de olacak.

Oy sayımı nasıl yapılır? Kimler oyların açılmasını izleyebilir?

Peki oy açma işlemlerini kimler izleyebilir? Oy verme süresinin bittiğinde oyların sayım ve döküm işlemleri açık olarak yapılır. Oy verme yerinde bulunan siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitleri ile o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler sandık kurulunun işlerini sekteye uğratmacak şekilde sayım ve döküm işlemlerini izleyebilirler.