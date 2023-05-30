atv'nin yeni dizisi Üvey Anne'nin ilk tanıtımı büyük beğeni topladı

atv’nin merakla beklenen iki yeni dizisi Üvey Anne'nin ilk teaserları dün akşam ekrana geldi. Dizinin tanıtımı izleyiciden tam not aldı. atv yaz sezonunda Üvey Anne’nin gerçek bir hikâyeden esinlenen konusuyla duygulandırıracak.

Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı, etkileyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeye hazırlanan Üvey Anne'nin ilk tanıtımı yayınlandı. Yayın için gün sayan dizinin teaser çekimleri için 282 kişi bir araya geldi. Sarıyer Kültür Merkezi'nde 10 saatte gerçekleştirilen çekimlerde 22 kişilik ana cast, 90 kişilik ekip, 150 yardımcı oyuncu ve 20 kişilik müzisyen ekibi yer aldı.

Dizi severleri ekrana kilitleyecek, senaryosunu Yasemin Kırbaş'ın kaleme aldığı, gerçek bir hikâyeden esinlenilen dizinin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli oturuyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Bengü Balta, Nehir Gökdemir, Doruk Öztürk, Ali Yerlikaya, Ecenaz Üçer, Yasemin Nil Yılmaz, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Deniz Hiracan, Selinda Nur Keküllüoğlu gibi başarılı oyuncular ile çocuk oyuncu Emir Kaan Özkan yer alıyor.