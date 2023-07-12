Buse Meral Hayatı ve Biyografisi

Buse Meral hakkında tüm bilinmeyenleri ATV olarak sizler için derledik. Hemen şimdi Buse Meral biyografisini detaylı okuyun!

Türkiye'nin son dönemde yıldızı parlayan oyuncularından olan Buse Meral, birbirinden iddialı dizilerde rol almaya devam ediyor. Şu sıralar atv'nin Ordu'da çekilen dizisi Vermem Seni Ellere'de Zeliş karakterini canlandıran Buse Meral kimdir? Buse Meral hakkında en detaylı bilgiler burada...

Buse Meral kimdir? Buse Meral nereli? Buse Meral kaç yaşında?

25 Temmuz 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Buse Meral'in çocukluğu da aynı şehirde geçti. Şu sıralar 24 yaşında olan başarılı oyuncu, erken yaşlarda oyunculuk deneyimi yaşadı. Lise öğrenimini İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yer alan Mareşal Fevzi Çakmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tamamlayan genç oyuncu, 19 yaşında oyunculuğa adım attı. 2018 yılında Ege'nin Hamsisi dizisiyle izleyenlerin karşısına çıkan genç oyuncu, gösterdiği performansla ilgi odağı oldu. Başarılı oyuncu birçok markanın reklamlarında yer alarak oyunculuk serüvenine devam etti.

Buse Meral hangi üniversite mezunu?

Lise hayatını İstanbul'da tamamlayan Buse Meral, genç yaşlarda oyunculuğa başlamasının etkisiyle eğitimini de bu alanda sürdürdü. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrencisi olan genç oyuncu, eğitim hayatını sürdürüyor. Oyunculuk eğitiminin yanı sıra birçok ilgi alanı olan Buse Meral'in hobileri arasında gitar, ukulele, mızıka çalmak bulunuyor. Zeliş karakteriyle izleyenlerin karşısına çıktığı yeni dizide şarkılar söyleyen Buse Meral'in sesinin güzelliği de herkesin ilgisini çekti.

Buse Meral evli mi?

Başrolünde yer aldığı Vermem Seni Ellere dizisinin yoğun ilgi görmesiyle birlikte Buse Meral hakkında merak edilenler de arttı. Buse Meral'in evli olup olmadığı merak edilirken genç oyuncunun bekar olduğu öğrenildi.

Buse Meral oynadığı diziler nelerdir?

Buse Meral şu sıralar Vermem Seni Ellere adlı Karadeniz dizisinde Zeliş karakterine hayat veriyor. Daha önce atv ekranlarında yayınlanan Destan dizisinde izleyenlerin karşısına çıkan Buse Meral, bu dizide Sırma karakterini canlandırmıştı. Sırma karakteriyle ilgi odağı olan genç oyuncu, birçok dizide yer aldı. Genç oyuncu, Ege'nin Hamsisi dizisindeki rolüyle parlamıştı.

Buse Meral ve Emre Bey'i bir araya getiren Vermem Seni Ellere dizisi yeni bölümleriyle her Pazar 20.00'de atv ekranında izleyicisiyle buluşuyor.