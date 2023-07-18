Kim Milyoner Olmak İster'de büyük heyecan devam ediyor. 19 yaşındaki Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Mahbup Reyhan, Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar ödül kazandı? İşte yanıtı...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster'de yine birbirinden iddialı yarışmacılar yer aldı. 1 milyon TL kazanma hedefiyle stüdyoya gelen yarışmacılardan Mahbup Reyhan da başarılı bir performansa imza attı. İkinci baraj sorusunu geçen 19 yaşındaki genç yarışmacı heyecan dolu anlar yaşadı.

Yarışmacı koltuğuna oturur oturmaz heyecanını izleyenlerle paylaşan Mahbup Reyhan, üniversite için İstanbul'a geldiğini söyledi. Boğaziçi Üniversitesi'nde İktisat Bölümü öğrencisi olduğunu dile getiren yarışmacı, spor yapmayı ve gezmeyi sevdiğini belirtti. Genç yarışmacı, Vedat Milör'ü örnek aldığını ifade ederken Kenan İmirzalıoğlu'ndan yarışmacıya tam destek geldi.

Milyoner'de 100 bin TL değerindeki soruya ulaşan genç yarışmacı hangi cevabı verdi? İşte yarışmacının karşı karşıya kaldığı o soru!

Eylül 2021'de nerede eski bir geleneği devam ettirmek için 1428 yunus öldürülmüştür?

a- Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda

b- Japonya'ya bağlı Ryukyu Adaları'nda

c- Birleşik Krallık'a bağlı Falkland Adaları'nda

d- ABD'ye bağlı Hawaii Adaları'nda

Doğru Cevap: Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda

Kim Milyoner Olmak İster heyecanı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranında devam ediyor.