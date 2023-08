atv'nin NTC Medya imzalı yeni dizisi Safir 'Saklı Kalmış Bir Aşk Hikayesi' yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor. İlhan Şen ve Özge Yağız'ı buluşturan dizi yakında atv'de!

atv'nin yeni sezona damga vurması beklenen dizisi Safir 'Saklı Kalmış Bir Aşk Hikayesi', ilk tanıtımı ile beğeni topladı. Sosyal medyanın gündemine oturan dizi, ilk tanıtımıyla birlikte övgüleri kaptı. Başrollerinde İlhan Şen ve Özge Yağız'ı buluşturan yeni dizi Safir, 'Saklı Kalmış Bir Aşk Hikayesi' sloganıyla da dikkatleri üzerine çekti. Çekimleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Kapadokya'da devam eden Safir, 1. tanıtımı ile birlikte yeni sezona damga vurmaya hazır olduğunu gösterdi.

Safir oyuncuları kim? Safir dizisi nerede çekiliyor?

İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk, Serdar Bordanacı, Sevda Baş, Selin Işık, Efe Taşdelen, Serkan Taştemur, Can Remzi Ergen gibi birbirinden başarılı isimlerin rol aldığı dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. Etkileyici hikayesi Burcu Över ve Gül Abus Semerci'ye ait olan dizinin senaryosunu ise Burcu Över kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu, sezonun beklenen işleri arasında yerini alan Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' yeni sezonda atv'de ekranlara gelecek.

Merakla beklenen ve ekrana damga vurması beklenen Safir dizisi yakında atv'de!