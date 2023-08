Safir ‘Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’ 4 Eylül Pazartesi başlıyor

atv'nin yeni sezonda ekrana damga vurmaya hazırlanan dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' 4 Eylül Pazartesi günü 20.00'de ilk bölümü ile başlıyor.

atv'nin iddialı dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin yayın tarihi belli oldu. 4 Eylül Pazartesi günü izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin yeni tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda kardeşlerin birbiriyle offroad yarışı yaptığı sahne dikkat çekti. Ayrıca tanıtıma Yaman'ın Feraye ile uçakta yakınlaşması ve sonra başkasına evlenme teklifi etmesi damga vurdu. Yayınlanmadan merak ettiren dizi için sosyal medya kullanıcıları çok sayıda yorum yaptı.

Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin konusu nedir?

atv ekranlarına damga vurmaya hazırlanan Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin konusu ise şöyle; Çocukluktan beri herkesten gizli büyük bir aşk yaşayan Yaman ve Feraye'nin kavuşmalarına çok az bir zaman kalmıştır. Ailenin büyük oğlu Ateş'in eve dönüşü ve tüm Gülsoy ailesinin bir araya gelişiyle Yaman, Feraye ile aşklarını herkese duyurmaya karar verir. Ancak arka arkaya gelen beklenmedik olaylar yeni çıkmazlarla bütün yolları kapatacak ve acı tecrübelerle anlayacaklardır ki "Kaderle savaşırsan o da seninle savaşır!"…

Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı dizide ayrıca İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk, Serdar Bordanacı, Sevda Baş, Selin Işık, Efe Taşdelen, Serkan Taştemur, Can Remzi Ergen gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dizinin yapımını NTC Medya üstlenirken, etkileyici hikayesi ise Burcu Över ve Gül Abus Semerci'ye ait. Senaryosunu Burcu Över'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Semih Bağcı oturuyor.

