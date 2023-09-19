atv'nin yeni dizisi 'Safir'in üçüncü bölümünde heyecan bir an olsun dinmedi

Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı dizinin yapımını NTC Medya üstlenirken, etkileyici hikayesi ise Burcu Över ve Gül Abus Semerci'ye ait. Senaryosunu Burcu Över'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Semih Bağcı oturuyor.

Dizinin üçüncü bölümünde neler oldu?

Feraye ve Ateş'in bir süredir görüştüğünü ve evlenmeye karar verdiklerini öğrenen Yaman çıldırır. Bu arada Feraye'yi ayak altında istemeyen Cemile Muhsin'i kızını İstanbul'a gönderme konusunda ikna etti. Böylece Feraye, Ateş ile evlenmekten vazgeçti. Bunu Okan'dan öğrenen Yaman rahatlar. Ateş de Amerika'ya dönmeye karar aldı. Ancak Cemile, Feraye'nin hamile olduğunu öğrenince işler değişir. Kıza kumpas kurarak bebeği aldırtmaya kalkar. Feraye son anda kendini kurtarır. Tek başına yapamayacağını anlayan Feraye çaresiz Ateş'in evlenme teklifini kabul eder. Ateş, Feraye'yi gidip babasından ister. Öte tarafta Bora'nın yoğun bakımdan çıkamayacağı öğrenilir. Vural Bora'nın telefon sinyalinin Gülsoyların konağından geldiği haberini alır. İşin peşine düşer. Feraye'nin abisiyle evleneceğini duyan Yaman tüm gemileri yakıp Feraye'yi kaçırmaya kalkar.