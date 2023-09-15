ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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SAFİR BÖLÜMLER
18 Eylül 2023, Pazartesi 20:00

Safir 3. Bölüm

Tek çare kaçmak

Ateş'le Feraye'nin evleneceğini düşünen Yaman her şeyi yakıp yıkmaya hazırdır. Bu arada Feraye ise Kapadokya'dan kaçmak için başka çıkış yolları ararken Cemile kendi menfaati için ona yardımcı olur. Muhsin'in onayı alınır, Feraye İstanbul'a gidecektir. Ama hiçbir

şey planlanan gibi gitmez. Gülfem ise Aleyna'yı kendi tarafına çekmek, Cemile'yi kendi silahıyla vurmak için kolları sıvar. Yaman'a bir türlü yaklaşamayan Aleyna ise ne yapacağını şaşırmış durumdadır. Vural'ın ise oğlu Bora'nın intikamını almak için kollarını sıvadığında ortaya çıkan şok gelişme herkes için beklenmedik bir duruma yol açacaktır.

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2. Bölüm Safir
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18 Eylül 2023, Pazartesi
3. Bölüm fragmanı Safir - 3. Fragman
Safir
18 Eylül 2023, Pazartesi
3. Bölüm fragmanı Safir
Safir
18 Eylül 2023, Pazartesi
3. Bölüm fragmanı Safir

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