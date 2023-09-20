BBCS yeni sezonunda da hız kesmiyor

Ekranların sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezonunun ikinci bölümünde AB kategorisinde en çok izlenen oldu.

37. Bölümde neler oldu;

Cezayir kendisine saldıran helikopteri araştırmaya başladı. Cezayir, Karadeniz'deki tüm ailesine İstanbul'a gideceklerini söyledi. Müttefikler masa toplantısı yaptılar ve Toryum rezervini tartıştılar. Bu esnada Ateş telefonda konuşurken silahlı saldırıya uğradı. Ateş büyük bir tehlikeden son anda kurtuldu.

Cezayir ve ailesi istanbul'a döndüler. Helikopterin kime ait olduğu araştırılırken bulunan adresten Mişon çıktı. Mişon helikopterin başkaları tarafından kiralandığını söyledi.

Cezayir ve dostları toplantı için buluştular. Liderlik için masaya döndüğü açıkladı ve masada bir hain olduğunu ilan etti. Mişon'dan kiraladıkları helikopterin parasını ödemek için gelen

kişiler Müttefiklerin adamları ile Cezayir'in adamları arasında çatışma çıktı. Cezayir çatışma sonrasında yakaladıkları Müttefiklerin adamını sorguya çekti ve hainin Maruf olduğunu öğrendi. Dayılar masasındaki Maruf müttefiklerin tarafına geçti.

Cezayir, kızı Suna ve eşi Leyla'yı akşam yemeği için dışarı çıkardı. Müttefiklerden Erman Barka ve Amerikalı restauranta baskın yaptı ve Cezayir'e meydan okudu.