ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BÖLÜMLER
19 Eylül 2023, Salı 20:00

Ben Bu Cihana Sığmazam 37. Bölüm

Cezayir, İstanbul’a dönme kararı alıyor!

Silah yüklü gemisi kaçırılan ve saldırıya uğrayan Cezayir, Dayılar Masası'nın başına geçmek için ailesiyle birlikte İstanbul'a dönme kararı alır. Ancak bu kararı Leyla ve Suna tarafından sorgulanır. Her ikisi de namlunun ucunda yaşadıkları o eski hayatlarına dönmek istememektedirler. Dayılar Masası'nı toplayan Cezayir, aralarında bir hain olduğunu ve onu mutlaka bulacağını söyleyince Dayılar'ın tepkisiyle karşılaşır. Bir yandan da Müttefikler'in kimlerden meydana geldiğini ve gemisinin nerede olduğunu öğrenmek istemektedir. Elindeki tek ipucunu, yani ona saldıran helikopteri araştırmaya başlar. Fakat bilmediği şey, Müttefikler'in onun silahlarını terör örgütüne göndermek üzere olduğudur

DEVAMI
Ben Bu Cihana Sığmazam
SON FRAGMANI İZLE 38. Bölüm fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Ben Bu Cihana Sığmazam
12 Eylül 2023, Salı
36. Bölüm Ben Bu Cihana Sığmazam
Ben Bu Cihana Sığmazam
13 Haziran 2023, Salı
35. Bölüm Ben Bu Cihana Sığmazam
Ben Bu Cihana Sığmazam
6 Haziran 2023, Salı
34. Bölüm Ben Bu Cihana Sığmazam

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİ FRAGMANLAR

TÜMÜ
Ben Bu Cihana Sığmazam
26 Eylül 2023, Salı
38. Bölüm fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam
Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
19 Eylül 2023, Salı
37. Bölüm fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
Ben Bu Cihana Sığmazam
19 Eylül 2023, Salı
37. Bölüm fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam

ARAMA

BİZE ULAŞIN