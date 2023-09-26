atv’nin iddialı dizisi "Safir" izleyicilerini ekrana kilitledi

Yeni sezonun iddialı dizisi Safir, Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen dizi oldu.

Safir gece boyunca sosyal medya gündeminden de düşmedi. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla çok konuşulan dizinin dördüncü bölüm etiketi #Safir bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve bölüm sonuna kadar listede kalmayı başardı.

Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı dizinin yapımını NTC Medya üstlenirken, etkileyici hikayesi ise Burcu Över ve Gül Abus Semerci'ye ait. Senaryosunu Burcu Över'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Semih Bağcı oturuyor

Dizinin dördüncü bölümünde neler oldu?

Feraye, Yaman'ın elinden kurtulmak için Ateş'le birlikte olduk der. Cemile de Feraye'nin onu abisiyle aldattığını söyleyip Yaman'ı iyice doldurur. Bu arada Okan, Melih'i kurtarmak isterken Vural'ın şüphesini üstlerine çeker. Aleyna, Gülfem'in sözünü dinleyip annesini yok sayar. Cemile ile Aleyna büyük bir kavga ederler. Cemile kızından beklemediği bu tavır karşısında yıkıma uğrar. Gülfem'den intikam almak için Ateş'in Feraye ile evleneceğini ağzından kaçırmış gibi yapar. Gülfem bunu duyunca deliye döner, karşı çıkar ancak çabası boşunadır. Ateş kararlı, Ömer ise bu evliliğe razıdır. Müştemilata Feraye'yi istemeye giderler. Yaman da son anda gelir. Tam yüzükler takılacakken ayağa kalkar, Feraye'nin elinden tutup söyleyeceği şeyler olduğunu söyler.