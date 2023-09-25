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SAFİR BÖLÜMLER
25 Eylül 2023, Pazartesi 20:00

Safir 4. Bölüm

Aşk mı kazanacak?

Vural'ın evine baskın yapmasına çok sinirlenen Ömer, Vural'la ipleri kopartma noktasına gelir. Vural cephesinde gerginlik tırmanır. Okan işin içinden kendi başına çıkmak isterken her şeyin daha da sarpa sarmasına sebep olur. Ateş'in Feraye'yle evleneceğini öğrenen Gülfem bu evliliğe onay vermezken, Ömer bu evlilik olacak diye resti çeker. Bu arada Yaman, Feraye'yi her şeyi arkalarında bırakıp gitmek için ikna etmeye çabalar. Feraye tüm olanlardan sonra aşkına yenik düşecek midir?

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Safir - 3. Fragman
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4. Bölüm fragmanı Safir

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