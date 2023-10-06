Aldatmak hız kesmiyor

atv’nin yapımını TIMS&B Productions’ın gerçekleştirdiği dizisi Aldatmak’ın dün akşam ekrana gelen kırkıncı bölümü tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu.

Oylum oğlu için Mualla ile aynı evde yaşamaya karar verdi. Kızını almak için Mualla'nın evine giden Güzide ve Tarık, Oylum'un aldığı karara anlam veremezken Mualla ise olanları keyifle izledi.

Can bebeğin kaçırılmasıyla ilgili kafasında soru işaretleri olan Güzide, Zeliş'in peşine düştü. Tolga'nın yardımıyla Zeliş'in telefon kayıtlarını ele geçiren Güzide, Zeliş'in Mualla'nın sağ kolu ile yaptığı bir telefon konuşmasını ortaya çıkardı. Güzide, Zeliş'ten bu konuşmanın hesabını sorunca evde ortalık karıştı. Köşeye sıkışan Zeliş, Zeynep'e suç atmak istedi. Ozan ise gerçeklere kulağını tıkayıp Zeliş'e inanarak karısıyla birlikte evden ayrıldı.

Zeliş'in sırlarını bilmesine rağmen Güzide'ye saldırmaktan geri durmayan İlknur, sokakta kalınca Mualla'dan yardım istedi. Mualla İlknur'u işe alarak evde Oylum'un tepesinde dikti. Oylum'un attığı her adımı Muallaya yetiştiren İlknur, Oylum'un oğluyla birlikte dışarı çıkmasına engel olmak istedi. Durumdan haberdar olan Kahraman, teyzesine karşı gelerek Oylum'un istediği gibi dışarıya çıkmasına izin verdi.

Sezai, Güzide'nin kayıp olan çocuğu ile ilgili araştırmaya devam ederken Güzide'nin de en büyük destekçisi oldu. İkilinin edindiği bilgiye göre Güzide'nin bir erkek çocuğu olduğu ortaya çıktı.