Gusül Abdesti Nasıl Alınır? Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor

Nihat Hatipoğlu gusül abdestinin nasıl alınacağı ve abdestin hangi şartlarda bozulduğu ile ilgili bir çok soruyu cevaplıyor. Hemen şimdi okuyun.

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Gusül abdesti nedir? Gusül almadan önce neler yapılmalı?

Gusül abdesti almadan önce yapılması gereken en önemli işin niyet etmek olduğunu dile getiren Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Niyet edilmeden banyo edildiyse bu gusül yerine geçmez" sözlerini kullandı. Temiz olmanın çok önemli olduğunu ifade eden Nihat Hatipoğlu, bunu dinen tamamlamak için temizliğe niyetle başlanması gerektiğini söyledi.

Gusül öncesi tırnaklardaki ojelerin çıkarılması gerektiğini belirten Nihat Hoca, kıl olan bölgelerde 10 günde bir temizlik şartı olduğunu hatırlattı. Nihat Hatipoğlu, "Bir müslümanın vücudu temiz olmak zorunda. Tüm bölgeleri doğruca temizlemek gerekiyor. Tırnakların altında kir olmaması şart" dedi.

Gusül abdestine nasıl niyet edilir? Gusül abdesti nasıl alınır?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, gusül öncesi besmele ve niyetin şart olduğunu söylerken 'niyet ettim gusül abdestini almaya' şeklinde bir ifadenin doğru olacağını söyledi. Ardından normal duş almanın yeterli olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, "Gusül abdesti almak bu kadar kolay" sözlerini kullandı.

Gusül alınmadan ibadet edilmesinin doğru olmadığını hatırlatan Nihat Hoca, Allah'ın huzuruna çıkarken temiz olmak gerektiğine dair vurgu yaptı.

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