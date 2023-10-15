Süreyya, Akif’in başını yaktı! Kardeşlerim 100. Bölüm'de neler oldu?

Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği atv’nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, 100. Bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti.

atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de heyecan devam ediyor. Kardeşlerim son bölümde neler oldu? İşte yanıtı...

Kardeşlerim 100. Bölümde neler yaşandı? Berk, sonunda gerçekleri öğrendi!

Lidya ve Sarp, Ömer ile Süsen'i ayırmak için iş birliği yaparlar. Aybike ve Berk ayrılık acısı çekmektedir.

Akif ve Yaman ortaklığında restoran açılışı gerçekleşir. Mahir açılışta sahne alır. Şevval de Yaman'ın açılışına gelir.

Melis, Mahir'i tavlayabilmek için Tolga'dan yardım ister. Süreyya'yı beğenen Akif ise onun Yaman ile yakınlaşmasını kıskanır.

Şengül ise sonunda kayınvalidesinin tüm yalanlarını ortaya çıkartır. Berk annesi ile İtalya'ya gitme kararı alır. Bunu öğrenen Aybike, Tolga ile onu durdurmak için havaalanına giderler. Süreyya ise Akif'in Nebahat'e binbir yalan atarak paçasını kurtardığı fularını takar. Bunu gören Nebahat, Akif'in yalan söylediğini anlar ve olay çıkartır. Aybike her şeyi itiraf etmek üzere Berk'e yetişmeye çalışır. Berk'i kaçırdığını düşünen Aybike büyük bir hayal kırıklığı yaşarken aslında gitmediği anlaşılır. Ancak Aybike tüm gerçekleri ona sonunda itiraf eder. Elif ile kardeş olduklarını ve esas annesinin ölümüne Ayla'nın neden olduğunu sonunda söyler.