Nevrigül Alan intihar mı etti, öldürüldü mü? Nevrigül Alan’ın cinayete kurban gittiği iddiası… Nevrigül Alan kimdir?

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te konuşulan ve 47 gündür aranan Nevrigül Alan’ın cesedi Gemlik’te bir zeytinlikte bulundu. Müge Anlı, acı haberi atv canlı yayınında paylaştı. Nevrigül Alan kimdir? Nevrigül Alan’ın kim öldürdü?

atv'nin merakla izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan 22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 47 gün boyunca aranan genç kadının cansız bedeni Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir zeytinlikte bulundu. Ağaca asılı bir şekilde bulunan Nevrigül Alan'ın eski eşiyle buluşacağı gün kaybolması akıllarda soru işareti bıraktı. Cesedin, uzun bir süredir zeytinlikteki ağaca asılı olduğu belirlendi.

Uzun bir süredir kayıp olan 22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın Gemlik'te yaşayan sevgilisi Doğan Yılmaz'ın saldırgan tavırları da dikkat çekmişti. Doğan Yılmaz, "Ölmüş olması hiç önemli değil benim için. Kim nasıl buluyorsa bulsun. Ben azılı bir insanım" ifadelerini kullanmıştı" diye konuştu.

İntihar süsü verilmiş cinayet mi?

Akşam saatlerinde gelen acı haberi canlı yayında açıklayan Müge Anlı, "Nevrigül'ün cinayete kurban gittiği düşünülüyor" sözlerini kullandı. Olaya intihar süsü verilmeye çalışıldığını ifade eden yakınları da Nevrigül Alan'ın cinayete kurban gittiğini öne sürdü.

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında eski eş Remzi'ye de yüklenen acılı aile, büyük bir üzüntü yaşadı. Acı gerçeğin ortaya çıkmasının ardından Nevrigül Alan'ı kim öldürdü sorusu akıllara geldi. Nevrigül Alan konusunun ele alınmaya devam ettiği Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!