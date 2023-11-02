'Kuruluş Osman' yine tüm kategorilerde fark attı

Kuruluş Osman reytinglerde açık ara zirvede yer aldı!

Kuruluş Osman, 134. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %7,04 reyting ve %20,18 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde 6,91 reyting ve 18,23 izlenme payı elde ederek birinci AB kategorisinde ise 4,80 reyting 15,24 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 134. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

Kuruluş Osman'ın 134. Bölümü'nde Yakup Bey, Osman Bey'den önce davranarak Lefke Kalesi'ni fethetti. Kaleyi Osman Bey'e verdiğini söylediğinde Osman Bey ise Yakup Bey'in sinsi bir oyun içinde olduğunun farkındadır. Boran Bey ve Konur Bey'in kaleyi neden Yakup Bey'den teslim aldığını sorgularken Osman Bey ise şu sözlerle yanıt verdi: "Yakup Bey'in hamlelerinde hiçbir samimiyet yok. Kaleyi verdi ama almayacağımı düşünürdü. Eğer ki almasam, o vakit beylerin aklına girecekti. Diyecekti ki, kaleyi veririz onu dahi almaz. Onun niyeti gaza değil. Kibirlidir, onun garezi banadır diyecekti… Osman Bey bizim düşmanımız diyecekti. Ne ferman dinler, ne fütühat…" Bala Hatun; "Hazineyi bize veren neden fermanı Yakup Bey'e versin? Cerkutay'ı yanına alışı dahi hamlelerinin bir parçasıdır. Yiğidi dahi ondan kaçar, bana gelir diyebilmek için." diyerek Yakup Bey'in asıl niyetinin farkında olduklarını vurguladı. Osman Bey, alplarına Yakup Bey'in bugüne kadar rekabet ettikleri herkesten farklı olduğunu söyleyip temkinli olmalarını tembihledi.

Orhan Bey, hazineyi geri almak için Mehmet Bey'i takip etti. Moğol kisvesine büründü ve alplarına da yüzlerini Moğol gibi boyamaları tembihledi. Yeni bir oyun kuran Orhan Bey, Mehmet Bey'e saldırdı. Saldırı sonucunda Mehmet Bey'i ağır yaralayan Orhan Bey, hazineyi alıp Yenişehir'e döndü. Ağır yaralanan Mehmet Bey'i, Alaeddin Bey iyileştirdi.

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.