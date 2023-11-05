Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon TL'lik soru mu açılacak? Tarihi an...

Ekranların heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon TL'lik soru heyecanı yaşanacak. 5 milyon TL'lik soruya hangi yarışmacı ulaşacak? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster bu akşam 20.00'de atv'de!

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan hız kesmiyor. 7'den 70'e herkesi ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde de birbirinden iddialı yarışmacılar yer alıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de tarihe geçecek bir ilk yaşanıyor. Milyoner'in bu akşam yayınlanacak olan bölümünün fragmanında Kenan İmirzalıoğlu'nun dile getirdiği "Milyoner tarihinde ilk defa 5 milyonluk sorumuz geliyor" cümlesi, bölüm öncesi heyecan dozunu yükseltti.

Yeni para ağacıyla ilk kez final heyecanı!

5 milyon TL'lik soruya ulaşacak yarışmacının kim olduğu merak konusu olurken ilk kez açılacak sorunun ne olacağı da bilinmezliğini koruyor. Yeni sezona yeni para ağacıyla başlayan Kim Milyoner Olmak İster'de yaşanacak heyecan dolu anlar atv izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Kim Milyoner Olmak İster'de para ağacı değişmeden kısa bir süre önce 1 milyon TL'ye ulaşan Rabia Birsen Göğercin, bu ödülü kazanan son isim olmuştu. 5 milyon TL'lik final sorusuyla karşı karşıya kalacak olan Milyoner yarışmacısı kim? 5 milyon TL'lik final sorusu ne olacak?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster bu akşam 20.00'de atv'de!