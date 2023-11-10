Perşembe'nin galibi: Aldatmak

atv’nin yapımını TIMS&B Productions’ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği dizisi Aldatmak, dün akşamki bölümüyle reyting listesinde ilk sıraya oturdu.

Aldatmak kırk dördüncü bölümü ile Tüm Kişiler'de %5,19 reyting ve %14,05 izlenme payı 20+ABC1'de %5,14 reyting ve %12,90 izlenme payı alarak birinci oldu.

44. Bölümde neler yaşandı?

Yeşim'e nikah masasında büyük şok!

Güzide meslek hayatının en zor dönemlerinden birini yaşarken Zeliş'in kendisi hakkında söylediklerini duyunca Ozan'la aralarındaki ipler kopma noktasına geldi. Yeşim'in elindeki kozu gören Tarık öfkeden deliye dönse de onun isteklerine boyun eğmek zorunda kaldı.

Katıldığı televizyon programında ipleri eline alan Güzide, Tarık ve Azra hakkındaki şüphelerini de milyonların önünde dile getirdi. Tarık'ın Yeşim'in her dediğini yapmaya başlaması herkesin dikkatini çekerken bu durumdan ilk nasibini alan Zeliş oldu. Tarık, Yeşim'in bir sözüyle Zeliş'in ortaklıktan çıkmasını sağladı.

Tarık sırrını daha fazla saklayamadı ve Ozan'a Yeşim'in elindeki videodan bahsetti. Behram'ın tetikçisinin olduğu görüntülerde Oylum'u gören Kahraman, kendisini büyük bir ikilemin içerisinde buldu.

Güzide'nin açıklamasından sonra panik olan Azra, İpek'le birlikte Tarık'ın yanına gidip özür diledi. Zeliş'in ayrılmak istediğini duyan Ozan, ona Tarık'ın sırrını anlattı. Yeşim sonunda Tarık'ı nikah masasına oturmaya ikna etse de nikah günü gelip çattığında Tarık ortada yoktu.

Aldatmak, her Perşembe saat 20.00'de atv'de!