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9 Kasım 2023, Perşembe 20:00

Aldatmak 44. Bölüm

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Sinsi planlar devrede

Güzide kendisine karşı gelişen ittifakın planlarının ortaya çıkmasıyla, meslek hayatının en zor anlarını yaşar. Sezai, sevdiği kadın için dünyaları yakmayı göze alsa da Güzide için bu tek başına vermesi gereken bir savaştır.

Behram'ın tetikçisinin görüntülerine ulaşan Kahraman, kendisini büyük bir ikilem içerisinde bulurken Oylum'u Tolga ile sürpriz bir karşılaşma beklemektedir. Aklı tamamen Oylum ile meşgul olan Tolga'nın ise Selin cephesinde sınanmak üzere olduğundan haberi yoktur.

Yeşim tarafından köşeye sıkıştırılan Tarık, Yeşim'in artık kolay lokma olmadığının farkındadır. Tarık işlediği cinayeti beklenmedik bir isme anlatıp anlatmama konusunda ikilemde kalır. Güzide'ye karşı yaptığı sinsi bir hamle ise onu istediği sonuca tahmininden de hızlı götürecektir.

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