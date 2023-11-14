İlk bölüm fragmanı yayınlanan Altın Kafes hakkında bilinmesi gerekenler!

Aşk ve entrika dolu hikayesiyle, yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla, sezonun en iddialı dizilerinden biri olan ‘Altın Kafes’ yakında atv’de!

atv'nin yapımını Arc Film'in üstlendiği, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş'ın oturduğu yeni dizisi 'Altın Kafes' yakında izleyici karşısına çıkacak. Dizinin ilk bölümünden dikkat çeken bir fragman yayınlandı. Sırlarla dolu bir dünyanın kapılarını aralayacak olan 'Altın Kafes' izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in zorlu sınavlar ile karşılaşacağı aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' yıldız isimlerden oluşan kadrosu ve entrikalarla örtülü hikayesiyle sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday.

Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe, Murat Kılıç, Kaan Turgut, Sümeyra Koç, Eda Nur Gülbudak, Buse Orcan, Gurur Çiçekoğlu, Cansu Mumcu, Ali Kayra Kul, Aksel Yılmaz ve Sacide Taşaner'in yer aldığı 'Altın Kafes' Beyoğlu ailesinin ihtişamlı hayatını izleyiciler ile buluşturacak.

KÜNYE

Yapım : ARC FİLM

Yapımcı : Fatih Enes Ömeroğlu

Yönetmen : Cem Akyoldaş

Senarist : Rahşan Çiğdem İnan

Oyuncular : Aytaç Şaşmaz (Onur), Şifanur Gül (Zeynep), Ebru Cündübeyoğlu (Nalan), Hayal Köseoğlu (Ahu), Hilmi Cem İntepe (Cihan), Murat Kılıç (Ayhan), Kaan Turgut (Kenan), Sümeyra Koç (Alara), Eda Nur Gülbudak (Berna), Buse Orcan (Şeniz), Gurur Çiçekoğlu (Hikmet), Cansu Mumcu (Şule), Ali Kayra Kul (Kaan), Aksel Yılmaz (Alper) ve Sacide Taşaner (Zümrüt).

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