Altın Kafes'den etkileyici afiş

atv’nin aşk ve entrika dolu hikayesiyle, yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla, heyecanla beklenen yeni dizisi ‘Altın Kafes’in afişi yayınlandı.

3 Aralık Pazar akşamı ilk bölümüyle atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan 'Altın Kafes'ten etkileyici bir afiş yayınlandı. Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe'in yer aldığı, Beyoğlu ailesinin ihtişamlı dünyasını yansıtan afiş kısa sürede büyük beğeni topladı.

Yapımını Arc Film'in üstlendiği, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan Altın Kafes'in yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş oturuyor.

Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in zorlu sınavlar ile karşılaşacağı, sırlarla örtülü aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' 3 Aralık Pazar akşamı saat 20.00'de atv'de.