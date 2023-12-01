Ozan Akbaba, Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosunda!

atv'nin Salı akşamlarına damga vuran dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosunu Ozan Akbaba ile güçlendirdi. Ozan Akbaba, BBCS'de Emir Gardaşov karakterine hayat verecek!

atv'nin Salı akşamlarına damga vuran dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna Ozan Akbaba dahil oldu. Emir Gardaşov rolüyle BBCS'ye dahil olan Ozan Akbaba, yeni bölüm fragmanında heyecan yarattı. Muhteşem bir sahneyle Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine giriş yapan başarılı oyuncu, sosyal medyada gündem oldu.

Ozan Akbaba, Emir Gardaşov rolüyle sosyal medyanın gündeminde!

Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine girişi uzun zamandır beklenen Ozan Akbaba, sosyal medya hesabından BBCS 48. Bölüm Fragmanı'nı paylaşırken "Kaldığı yerden" ifadesini kullandı.

atv'nin fenomen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı İlyas Çakırbeyli karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu, Emir Gardaşov rolüyle de akıllara kazınmaya hazırlanıyor.

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı BBCS'de Ebru Özkan Saban, Burak Çelik, İsmail Demirci gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Güçlü kadrosunu Ozan Akbaba ile daha da kuvvetlendiren BBCS, 48. Bölümü ile Salı akşamı atv ekranına gelecek.