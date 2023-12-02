Mercan, gerçek ailesinin peşinde

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 33. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda kimlik çıkarmak için gerçek ailesinin izini süren Mercan, bir amcası olduğunu öğrendi.

'Ateş Kuşları'nın 33. Bölümünde tüm ailesini kaybetmiş olan Mercan'ın köklerini araştıran Savcı Sare, Mercan'ın bir amcası olduğunu keşfetti. Bu haber üzerine Mercan, Ali, Zıpkın ve Sabit; ellerindeki adrese gitti ve buldukları kapı kocaman bir malikâneye açıldı. Bu malikânede Ateş Kuşları'nı çok zarif, çok samimi, çok sıcak bir kadın olan Perihan karşıladı. Mercan, öz amcasının nerede ne yaptığını sorduğunda Perihan, amcası Mümtaz Bey'in tatilde olduğuyla ilgili bir yalan söyledi. Sabit, Perihan'ın yalan söylediğinden şüphelendi. Mercan, Mümtaz Bey'in telefon numarasını aldıktan sonra aradı ancak telefonu Perihan'ın elindeydi. Perihan, Mercan'ı öz amcasıyla kavuşturmaya çalışıyor gibi görünse de aslında hasta ve yatalak olan Mümtaz'a ait malların Mercan'a kalmaması için elinden geleni yaptı.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 33. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.