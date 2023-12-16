Barbaros bıçaklanıyor!

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 35. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Barbaros’un Gülayşe’ye evlenme teklifi etmek üzereyken bıçaklanması bölüme damga vurdu.

'Ateş Kuşları'nın 35. Bölümünde ilkokul diplomasını almak üzere Halk Eğitim Merkezi'ne ailesiyle birlikte giden Gülayşe, diplomasını aldıktan sonra Barbaros'un hazırladığı sürprizle karşılaştı. Halk Eğitim Merkezi'nin önünde Eyüpoğlu Ailesi'yle beraber sokaktan kurtarılan çocukları gören Gülayşe, kürsüde anlamlı bir konuşma yaptı ve kendisinin ilk öğretmeni olan ablası Mercan'la, kendisini bulan ve kimliğine kavuşmasını sağlayan Barbaros'a teşekkür etti. Herkesin huzurunda kısa bir konuşma yapmak isteyen Barbaros, "Gururdan kalbim patlayacak gibi. Bir de sevdadan patlayacak gibi. Benim kalbim patlamadan sen benimle evlen." dediği anda Halil tarafından bıçaklandı. Yaşananlara tanıklık eden herkes şoka uğrarken, Halil ise tutuklandı. Barbaros'un akıbeti seyirci tarafından merak konusu oldu.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 35. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.