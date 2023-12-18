Aldatmak 50. Bölümünü sette pasta ile kutladı!

atv'nin Perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Aldatmak, 50. Bölümünü pasta keserek kutladı. Dizinin başarılı kadrosunun bir araya geldiği kutlamada keyifli anlar yaşandı.

atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi 'Aldatmak'ın setinde ellinci bölüm kutlaması yaşandı. Elli bölümü başarıyla geride bırakan dizi ekibi ve oyuncular başarılarını pasta keserek kutladı.

Vahide Perçin'in hayat verdiği Güzide'nin etrafındaki ihanet ve entrikalarla mücadele ederek ailesini koruma mücadelesini ekrana getiren Aldatmak perşembe akşamları izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Aldatmak, sürpriz ve heyecan dolu yeni bölümleriyle perşembe akşamları atv'de.