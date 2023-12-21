Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi

Kuruluş Osman, 141. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %8,13 reyting ve %21,11 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise %7,99 reyting ve %20,05 izlenme payı elde iki kategoride birinci oldu.

Osman Bey'in Yakup Bey'e divanda rest çekmesi bölüme damga vurdu.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 141. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde #KuruluşOsman etiketiyle yer aldı.

Kuruluş Osman'ın 141. Bölümü'nde Mehmet Bey, Holofira'yı kaçıran Orhan Bey'in peşine düşerek onları takip etti. Orhan Bey ve Mehmet Bey'in çatışacağını bilen Fatma Hatun, yaşananları o sırada konuşan Alaeddin Bey'e ve Gonca Hatun'a anlattı. Orhan ve Mehmet'in çatışmasına dahil olan Alaeddin ve Gonca, ikilinin arasındaki gerginliği yatıştırmak isteseler de başaramadılar ve tam bu sırada Karacelasun'un öncülüğündeki Moğol nökerlerinin saldırısına uğradılar. Ardından Orhan Bey, Alaeddin Bey ve Yunus Emre'nin yolları kesişti. Yunus Emre, beylere Veysel Karani ile ilgili bir rivayette bulundu ve nihayet adını açıkladı. Öte yandan Malhun Hatun, Holofira'yı yalnızca Müslüman olduğu takdirde gelin olarak kabul edeceğini söyledi. Osman Bey, yerini kendisi belirlemek şartıyla Yakup Bey ve diğer Türkmen Beyleri'ne harp divanı kurmak istediğini söyledi. Divana katılmadan önce Haçlıların, Moğollar'a silah taşıyan bir kervan gönderdiğini öğrenen Osman Bey, alplarıyla beraber kervanı vurdu. Yaşanan çatışma sırasında Osman Bey, Moğol keşiğinin cezasını tek hamlede kesti. Vurduğu kervandaki silahlarla kendi tebaasını silahlandırıp büyük bir ordu kurmayı hedefleyen Osman Bey, Moğol keşiğin kellesiyle beraber divana katıldı. Yakup Bey; divanın, postun ve sultanlığın ona ait olduğunu, yalnızca ordunun ve cenk meydanının Osman Bey'e ait olduğunu söyledi. O sırada evlatlarının pusuya düştüğünü ve yaşanan çatışmada Gürbüz Alp'in şehit olduğunu öğrenen Osman Bey, bu kara haberi almasaydı Yakup Bey'in teklifini kabul edeceğini söyledi. "Av da benim, toy da benim! Yetmezse, senin de canını alacağım!" diyerek Yakup Bey'e rest çekti.