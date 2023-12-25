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HABERLER Tilavet Secdesi nedir, nasıl yapılır? Nihat Hatipoğlu cevaplıyor

Tilavet Secdesi nedir, nasıl yapılır? Nihat Hatipoğlu cevaplıyor

GİRİŞ TARİHİ:  25.12.2023, 17:13
Tilavet Secdesi nedir, nasıl yapılır? Nihat Hatipoğlu cevaplıyor

Prof. DR. Nihat Hatipoğlu, atv ekranlarında yayınlanan "Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor " programında bir izleyiciden gelen Tilavet Secdesi sorusuna cevap verdi. Peki Tilavet Secdesi nedir? Tilavet Secdesi nedir? Tilavet Secdesi nasıl yapılır? Tilavet Secdesinde ne okunur?

atv ekranlarında izleyiciyle buluşan ve "Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor" programında soruları yanıtlayan Prof. DR. Nihat Hatipoğlu tilavet secdesi hakkında merak edilenlere açıklık getirdi.

Tilavet Secdesi nedir?

Kur'an-ı Kerim on dört yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılan secdeye tilavet secdesi denir.

Tilavet Secdesi ne zaman yapılır?

Nihat Hatipoğlu: "Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde okunduğunda secde et diyen bir ayet var. Bu ayet okunduğunda ne yapmak gerekiyor, secde etmek gerekiyor. Hemen olmasında fayda var. "

Tilavet Secdesi nasıl yapılır?

Tilavet Secdesinin nasıl yapılacağı hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Nihat Hatipğolu: "Kur'an-ı Kerim'i yüksek bir yere koyarsınız, oturduğunuz yerden secdeye eğilirsiniz. Sayfanın sonunda da okuyabilirsiniz problem yok. "

Tilavet Secdesinde ne okunur?

"Tilavet secdesini okudunuz. Eğer 3 ayetten fazlasını okuyacaksanız secde etmeniz ve yeniden kalkmanız gerekiyor. 3 ayetten daha az okuyacaksanız biraz sonra yapacağınız rukü ve secde tilavet secdesinin yerine geçer. "

Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor her Cuma 08.30'da atv'de

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