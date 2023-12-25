Tilavet Secdesi nedir, nasıl yapılır? Nihat Hatipoğlu cevaplıyor

Kur'an-ı Kerim on dört yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılan secdeye tilavet secdesi denir.
Nihat Hatipoğlu: "Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde okunduğunda secde et diyen bir ayet var. Bu ayet okunduğunda ne yapmak gerekiyor, secde etmek gerekiyor. Hemen olmasında fayda var. "
Tilavet Secdesinin nasıl yapılacağı hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Nihat Hatipğolu: "Kur'an-ı Kerim'i yüksek bir yere koyarsınız, oturduğunuz yerden secdeye eğilirsiniz. Sayfanın sonunda da okuyabilirsiniz problem yok. "
"Tilavet secdesini okudunuz. Eğer 3 ayetten fazlasını okuyacaksanız secde etmeniz ve yeniden kalkmanız gerekiyor. 3 ayetten daha az okuyacaksanız biraz sonra yapacağınız rukü ve secde tilavet secdesinin yerine geçer. "