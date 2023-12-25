Yıldızlar Bana Uzak Dizisinin Kadir'i Kimdir? Furkan Andıç Biyografisi

Sırlarla dolu aşk ve intikam hikâyesiyle izleyicileri derinden etkileyecek olan 'Yıldızlar Bana Uzak' 'ın Kadir Erdem'i Furkan Andıç kimdir? İşte Furkan Andıç hakkında merak edilenler...

Furkan Andıç kimdir?

Furkan Andıç, 4 Nisan 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen sinema ve dizi oyuncusudur.

Furkan Andıç nereli?

Annesi Boşnak, babası Trabzonlu olan Andıç, 3 erkek kardeşin ortancasıdır.

Furkan Andıç kaç yaşında?

33 yaşında...

Furkan Andıç hangi üniversiteden mezun?

İlkokul ve Liseyi Ataşehir'de okuyan oyuncu, 2007 yılında liseden mezun olduktan sonra Ukrayna'ya gitti ve Kiev Politeknik Üniversitesi'nde ilk sene hazırlık ve dil eğitimi aldı. Daha sonra Türkiye'ye geri dönen Andıç, bir süre Bilgi Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünde okuyan genç oyuncu, daha sonra 2011-2012 eğitim senesi 1. döneminde Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım bölümüne yatay geçiş yaptı.

Furkan Andıç evli mi?

Başarılı oyuncu evli değil...

Furkan Andıç'ın oynadığı diziler nelerdir?

Furkan Andıç birçok dizi ve filmde rol aldı. Ekranların başarılı isimlerinden Andıç, ilk olarak 2011 yılında Kolej Günlüğü'nde dizi hayatına başladı. Ardından Umutsuz Ev Kadınları, Kaçak Gelinler ve Kırgın Çiçekler dizilerinde yer aldı. 2016 yılındaTatlı İntikam adlı dizide başrolü canlandırmıştır. 2017'de Meryem dizisinde Savaş karakterini canlandırdı. Her Yerde Sen bir kez daha sevenlerinin karşısına çıktı.

Furkan Andıç'ın oynadığı filmler hangileri?

Reklamlarında arınılan yüzü olan sevilen oyuncu beyaz perde de yer aldı. Damat Takımı, liseden beri ayrı gün yüzü görmeyen beş yakın arkadaştan birinin evlilik kararı almasıyla yaşananları konu ediniyor.