Cuma Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır? Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor

Cuma namazı hakkında tüm bilinmeyenleri Nihat Hatipoğlu cevaplıyor. Hemen şimdi okuyun.

Dini konulardaki tüm sorulara içtenlikle cevap veren Nihat Hatipoğlu'nun gündeminde Cuma namazı vardı. Nihat Hatipoğlu, Cuma namazı için ne söyledi?

Cuma namazı nedir, kaç rekattır?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, dini konulardaki soru işaretlerini atv ekranlarında gideriyor. Birbirinden önemli açıklamalarla soruları Kur'an ve hadislerin ışığında yanıtlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu kez Cuma namazı ile ilgili gelen sorulara yanıt verdi. Nihat Hoca, "Cuma namazı kılmamak doğru mudur" sorusuna ne yanıt verdi?

Cuma gününü 'günlerin en hayırlı olanlarından biri' olarak değerlendiren Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Hz. Adem'in toprağının Cuma günü yaratıldığını hatırlattı. Cuma günü olduğu kadar cuma namazının çok önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, namazın hikmetini anlattı.

Cuma namazının farzı nasıl kılınır?

Cuma namazının farzının iki rekat olduğunu dile getiren Nihat Hatipoğlu, "Bu iki rekatta, Hanefi olanlar imama uyarlar. Fatiha ve sure okumalarına gerek kalmaz" dedi. Şafi mezhebinde ise Fatiha okunması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Cuma namazıyla beraber kılınan sünnetlerin de kılınmasını önerdi.

İki rekat olan Cuma namazının farzını kılmanın 'Cuma ibadetini yerini getireceğini' açıklayan Nihat Hoca, "Vakti olanların sünnetleri kılması da önemlidir, fazileti vardır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, İslam dini ile ilgili tüm soruları atv ekranında yanıtlamaya devam ediyor.