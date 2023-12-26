Şükür Secdesi Nedir, Nasıl ve Ne Zaman Yapılır? Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor

Şükür secdesi hakkında tüm bilinmeyenleri Nihat Hatipoğlu cevaplıyor. Hemen şimdi okuyun.

atv ekranında merak edilen tüm sorulara detaylı bir şekilde yanıt vererek İslam dünyasına ışık tutan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 'şükür secdesi nedir' sorusunu cevapladı. Büyük merak konusu olan ve internette de çokça aratılan şükür secdesi hakkında Nihat Hatipoğlu'nun verdiği bilgiler atv izleyicilerinin aklında tüm soru işaretlerini giderdi.

Şükür secdesi nedir, ne zaman yapılır?

Bir nimete kavuşma, bir sıkıntı ya da beladan kurtulma sonrası Allah'a duyulan şükranı ifade eden şükür secdesi, dinen doğru bir uygulama olarak göze çarpıyor. Abdestli bir şekilde yapılması doğru olan şükür secdesini Hz. Muhammed'in (Sav) de yapması Allah'a şükretmenin önemini de ortaya koyuyor.

Şükür secdesi nasıl yapılır?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Bir iş istiyordun işin halloldu. Bir görev istiyordun, görevin geldi. İmtihana girdin, başarılı oldun… Bu sıkıntıl�� hallerin sonunda Allah'a şükrediyorsun. O esnada abdestli olmak en doğrusudur. Şükür secdesi, tek secdedir. Tilavet secdesine benziyor" ifadelerini kullandı.

Allah'a verdiği nimetten dolayı şükretmek için bu secdenin yapıldığını belirten Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, abdest alıp şükür secdesi yapmanın doğruluğundan bahsetti.

Nihat Hoca, atv ekranındaki programlarıyla dine dair akıllarda kalan soruları detaylarıyla açıklamaya devam ediyor.