Tesbih Namazı Nedir, Nasıl Kılınır? Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor

Tesbih namazı hakkında tüm bilinmeyenleri Nihat Hatipoğlu cevaplıyor. Hemen şimdi okuyun.

İslam diniyle alakalı tüm soruları en detaylı haliyle açıklayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 'tesbih namazı nedir, nasıl kılınır' sorusuna açıklık getirdi. İşte Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun 'tesbih namazı' ile ilgili açıklamaları…

Tesbih namazı nedir, nasıl kılınır, kaç rekattır?

atv ekranının sevilen dini programlarına imzasını atan ve milyonlara en doğru bilgileri ulaştıran Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Tesbih namazı, Hz. Peygamber'in çok önem verdiği bir namaz. Peygamber Efendimiz, tesbih namazının en azından hayatta bir kez kılınmasını öneriyor. Ben kıldığım zaman 10 dakikada bitiyor. Tesbih namazının onlarca kötülüğe engel olduğu biliniyor" sözlerini kullandı.

Tesbih namazı hakkında önemli bilgiler veren Nihat Hoca, Tesbih namazı sünnet olan bir namazdır. 4 rekatlı, 300 tesbihli bir namazdır. Namazın her rekatında 75 defa bir 'tesbih' okunur. Önce Allah rızası için namaz kılmaya diye niyet edilir ve tekbir getirilerek namaza başlanır" dedi.

Tesbih namazı kılarken hangi dualar edilir?

Tesbih namazı kılınırken edilecek duaları da izleyiciyle paylaşan Nihat Hatipoğlu, "Birinci rekatta, Sübhaneke duası okunduktan sonra, 15 defa 'Sübhanillahi ve'l hamdü lillahi vela ilahe illallhu vallahu ekber' tesbihinin okunması gerektiğini vurguladı.

Tesbih namazının sıradan bir sabah namazı gibi olmadığını dile getiren Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Namazın özünde dua vardır, Allah'la sohbet vardır" diye konuştu. Tesbih namazının faziletlerine değinen Nihat Hatipoğlu, bu namazın tüm kötülüklere karşı koruyucu olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, atv ekranındaki programlarıyla dine dair akıllarda kalan soruları detaylarıyla açıklamaya devam ediyor.