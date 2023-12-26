Yıldızlar Bana Uzak Dizisinin Han'ı Kimdir? Rami Narin Biyografisi

Rami Narin hakkında tüm bilinmeyenleri ATV olarak sizler için derledik. Hemen şimdi Rami Narin biyografisini detaylı okuyun!

Yıldızlar Bana Uzak dizisinin başarılı oyuncularından Rami Narin hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. atv'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak dizisinde Han Varnalı karakterine hayat veren başarılı oyuncu Rami Narin kimdir? İşte Rami Narin hakkındaki tüm detaylar…

Rami Narin kimdir, nereli? Hangi üniversite mezunu?

1990 yılında Hatay'da dünyaya gelen Rami Narin, 24 yaşındayken oyunculuğa başladı. Hatay'da Özel Zengi Koleji'ni bitirdikten sonra oyunculuk sevdasını eğitim hayatıyla birleştiren Rami Narin, Beykent Üniversitesi'ni kazandı. Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olan başarılı oyuncu, birbirinden güçlü yapımların oyuncu kadrosunda yer aldı.

Rami Narin'in oynadığı diziler hangileridir?

2018 yılında atv ekranında izleyiciyi ekrana kilitleyen A��lama Anne dizisinde oynayan Rami Narin, bu dizideki rolüyle başarıyı yakaladı. Ağlama Anne'de Salih rolüyle akıllara kazınan başarılı isim, birbirinden farklı rollerle izleyicinin karşısına çıktı.

Yıldızlar Bana Uzak dizisindeki Han karakteriyle bir kez daha izleyenlerin dikkatini çekmeye hazırlanan Rami Narin, başarılı rollere hayat vermeye devam ediyor.

Rami Narin'in kadrosunda yer aldığı Yıldızlar Bana Uzak her Pazar 20.00'de atv'de!