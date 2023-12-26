Yıldızlar Bana Uzak Dizisinin Kumru'su Kimdir? Yaprak Medine Biyografisi

Yaprak Medine hakkında tüm bilinmeyenleri ATV olarak sizler için derledik. Hemen şimdi Yaprak Medine biyografisini detaylı okuyun!

atv ekranının heyecanla beklenen dizisi Yıldızlar Bana Uzak dizisinde Kumru karakterine hayat vermeye hazırlanan Yaprak Medine kimdir? Başarılı oyuncu Yaprak Medine hakkında tüm detaylar burada.

Yaprak Medine kimdir, nereli, kaç yaşında?

1997 yılında dünyaya gelen genç oyuncu Yaprak Medine, İstanbul'da dünyaya geldi. Şu sıralar 26 yaşında olan Yaprak Medine, kariyerindeki yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Oyunculuğa başlamadan önce hemşirelik yapan başarılı isim, sanat dünyasına modellikle atıldı. Modelliğin ardından sosyal medyada da yakından tanınan bir isim olan Yaprak Medine, kısa süre içinde oyunculuğa atıldı.

Yaprak Medine hangi üniversite mezunu?

Esin Doğan'dan oyunculuk eğitimi alan genç oyuncu, farklı projelerde yer alarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sosyal medyada yüzbinlerce takipçisi olan güzel oyuncu, birçok projede yer aldı. Çeşitli reklam filmlerinde de kamera karşısına geçen Yaprak Medine, 2018 yılında bir kısa video film deneyimi edindi.

Yaprak Medine oynadığı diziler nelerdir?

Yayınlandığı dönemde heyecanla izlenen Yalnız Kurt dizisinde Mira rolünü üstlenen Yaprak Medine, o rolüyle de adından çokça söz ettirmişti. Yalnız Kurt'un Mira'sı olarak izleyicinin aklında kalan başarılı isim, şimdi de Yıldızlar Bana Uzak dizisindeki rolüyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yıldızlar Bana Uzak'ın Kumru Cansever'i Yaprak Medine, yeni dizisiyle farklı bir karakteri canlandırırken izleyenleri bir kez daha kendisine hayran bırakacak.