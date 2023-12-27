Annesinin ailesini Esra Erol’da programında buldu!

Yonca Birol ile annesi için Esra Erol’da programında bir mucize gerçekleşti. Birol, annesinin biyolojik ailesini aramak için Esra Erol’dan yardım istedi. Yayına bağlanan eski görümce aile ile ilgili bilinmeyen gerçekleri açıkladı.

Yüzde 85 engelli ve şizofreni hastası olduğu bilinen annesi ile yayına katılan Yonca Birol, annesinin biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Annesinin hastalığı sebebiyle doğru bilgilere sahip olmayan Birol, annesinin isminin 30 yaşında konulduğu isminin Fatma olarak bildiğini söyledi. Annesi Fatma ve babasının hikayesinin İzmir'de otogarda başladığı biliyordu. Yonca Birol, Esra Erol'da programına annesinin biyolojik ailesini bulmak için geldiklerini dile getirdi. Bildiklerinin yanlış olabilme ihtimali olan Birol'a Esra Erol'da ekibi yardımcı oldu.

27 yaşındaki Yonca Birol, kızının 9, oğlunun 7 yaşında olduğunu söylerken eşinin en büyük destekçisi olduğunu söyledi. Bu konuda Esra Erol'dan başka kimseden yardım isteyemeyeceğini söylerken 93 -94 yılında babasının annesi Fatma Hanım'ı İzmir'de otogarda bulduğunu, babasının müzisyen olduğunu ve onun da engelli olduğunu söyledi.



Yonca Birol'un eşi canlı yayında yaptığı açıklamada eşini tanıdığında babaannesini annesi sandığını söyledi. 11 yaşındayken yapayalnız kaldıklarını söyleyen Yonca Hanım'ın eşi eşiyle kendisinin birbirlerinin yoldaşı olduğunu söyledi.

Fatma Hanım'ın eski görümcesi Gülay Hanım canlı yayına bağlandı. Fatma Hanım'ın kardeşleri olduğunu, Yonca Hanım'ın da Özlem adında 92 doğumlu bir kız kardeşi olduğunu söyledi. Fatma Hanım'ı öldü diye bildiklerini, ailenin kendi çaplarında aradıklarını söyledi. Babasının Ali, annesinin Mübera olduğunu söyledi. Ayrıca Hasan isminde bir ağabeyi olduğunu söyledi. Fatma Hanım'ı gördüğünde şok olduğunu söyleyen Gülay Hanım, Özlem ile programa başvurup Fatma Hanım'ı aramak istediklerini ama yüzde 100 engelli bir kızı olduğunu söyledi. Yonca Hanım'a 2 teyzesi ve 2 dayısı olduğunu söyleyen eski görümce, Fatma Hanım'ın iki kardeşinin de öldüğünü belirtti.









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