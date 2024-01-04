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HABERLER 2023'ün tartışmasız şampiyonu

2023'ün tartışmasız şampiyonu

GİRİŞ TARİHİ:  04.01.2024, 10:52
2023'ün tartışmasız şampiyonu

Dijitalde 243 kategorinin lideri atv

'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla en iyi yerli dizileri, muhteşem programları, benzersiz filmleri izleyicisiyle buluşturan atv, dijitalde de liderliğini sürdürüyor. Dijital yıldızı atv, Gemius verilerine göre Aralık ayında TV kanallarının web ve mobil uygulamaları arasında 9 kategoride birinci oldu. Aralık ayında atv.com.tr stream metriğinde "RU", "Reach", "Duplication On Any Media", "Audience Share" uygulama metriğinde "Views", "Visits", "Views Per Real User", "Visits Per Real User", "Duplication On Any Media" ve web metriğinde ""Duplication On Any Media" kategorilerinde birinci oldu.

243 kategoride zirvede
atv.com.tr 2023'ü zirvede tamamladı. 12 aylık periyotta toplam 243 kategoride zirvede yer alarak rakiplerine büyük bir fark attı.

En güncel içerikler atv.com.tr'de!
Dizi, program ve haberlerden en hızlı şekilde haberdar olmak isteyenlerin tercihi olan atv.com.tr, en güncel içerikleri kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. Dizi ve programlardan öne çıkan detaylar, özel görüntüler de atv'nin resmi sitesinde yer alıyor.

Dijitalde gösterdiği performansla yıllardır dikkat çeken atv, hem web sitesi hem de mobil uygulamasıyla atv canlı yayın izleme imkanını sunmaya devam ediyor.

Siz de aradığınız tüm içeriklere ve atv canlı yayınına atv.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
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