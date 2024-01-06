Ateş Kuşları heyecan dolu bölümüyle çok izlendi

Gülayşe tüm mal varlığını kaybetti

atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, 37. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları'nın finalinde Gülayşe'nin attığı imza sonucunda tüm mal varlığını kaybetmesi bölüme damga vurdu.

Dizi, #AteşKuşları etiketiyle sosyal medyada çok konuşuldu.

Ateş Kuşları'nın 37. bölümünde neler oldu?

Ali, uzun zaman önce Mercan'a verdiği sözü tutarak davullu zurnalı bir düğün planladı. Eyüboğlu Köşkü'nde davul ve zurnayla başlayan düğün, Ateş Kuşları ve Eyüboğlu Ailesi'nin katılımıyla renklendi. Barbaros ve Mümtaz'ın şahitliğinde gerçekleşen nikah töreninde, tüm Köksüzler'in hep bir ağızdan "Şahidiz!" diyerek sevinçlerini dile getirmesi renkli anlara sahne oldu. Ali ve Mercan, birbirlerine duydukları büyük aşkı yıllar sonra nikahla taçlandırırken, Mümtaz ve Perihan'ın onlara balayı hediye etmesi ve Gülayşe'nin bu plana ikilinin bavullarını hazır ederek dahil olması yeni evli çifti çok mutlu etti.

Barbaros'un komada yattığı anlarda Eyüboğlu Porselen Şirketi'nin Muhasebe Müdürü Taci, hastaneye gelip Gülayşe'den birtakım evraklar imzalamasını istedi. Taci, aslında bu evrakları Kara'nın imzalaması gerektiğini ancak Kara'nın yetişemeyeceği için Gülayşe'nin imzalamasını istediğini öne sürdü. Gülayşe, mevcut dalgınlık ve uykusuzluğuyla tüm evrakları imzaladı, ancak bu kararın onun için büyük bir tuzak olduğunu sonradan fark etti. Ali ve Mercan, balayına gitmek üzere köşkten ayrıldığı sırada Hacı Hafız ve Kara kötü haberi şu sözlerle verdi: "Şirketin muhasebe müdürü, Gülayşe'ye imzalattığı evraklarla çok yüksek miktarda krediler çekmiş. Sadece nakit paramızla değil, aynı zamanda şirket sayesinde çektiği kredilerle de ortadan kaybolmuş. Fabrika ve Eyüboğlu'nun tüm mülkleri ipoteklenmiş. Battık. Hiçbir şey kalmadı." Duyduklarına inanamayan Gülayşe, "Bu ev de mi gitti?" diye sordu. Hacı Hafız ise imanlarından başka hiçbir şeyleri kalmadığını vurguladı.

Dizi, bu gelişmeyle birlikte izleyicileri büyük bir merak ve heyecan içinde bıraktı. Gülayşe ve tüm ailesinin karşı karşıya kaldığı bu zorlu durum, dizinin izleyicileri tarafından uzun süre konuşulacak bir dönemin başlangıcını işaret etti.

Ateş Kuşları, yeni bölümüyle Cuma günü saat 20.00'de atv'de!