Ateş Kuşları'nda yeni bir dönem başlıyor!

atv ekranlarının Bozdağ Film imzalı sevilen dizisi Ateş Kuşları, 12 Ocak Cuma akşamı 20.00'de ekranlara gelecek olan 38. bölümüyle seyircisine yepyeni bir sayfa açıyor.

Attığı bir imza sonucu tüm mal varlığını kaybeden Gülayşe, Ateş Kuşları'yla beraber yeni bir ev arayışına sürükleniyor. Bu durum, dizinin ana hikayesine farklı bir boyut kazandıracak ve izleyicilere duygusal bir yolculuk sunacak.

Ateş Kuşları'nın kadrosuna yeni isimler dahil oluyor

Genişleyen oyuncu kadrosu ve büyüyen hikayesiyle gündeme gelecek olan Ateş Kuşları, yeni ve gelişen hikayesiyle çok konuşulacak. Diziye 'Çelik' karakteriyle Şahin Çelik, 'Seyfi' karakteriyle Mustafa Kırantepe, 'Ayça' karakteriyle Gökçem Çoban ve 'Su' karakteriyle Simay Eşme dahil oluyor. Başarılı oyuncular, diziye taze bir soluk getirecek ve hikayenin gidişatına yeni dinamikler katacak.

Yapım: Bozdağ Fi̇lm

Senaryo: İsa Yıldız, Ayça Mutlugil, Serdar Oğuz, Zeynep Uzma, Mahmut Bora Erdem

Yönetmen: Bülent İşbilen

Oyuncular: İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Emin Gürsoy (Hacı Hafız), Gonca Cilasun (Hacer), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Şahin Çelik (Çelik), Mustafa Kırantepe (Seyfi), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Ali Önsöz (Kara), Ergül Miray Şahin (Sare), Naz Sayıner (Sultan), Kaan Sevi (Cemal), Gökçem Çoban (Ayça), Simay Eşme (Su), Ceren Köse (İnci), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara)

Sevilen dizi "Ateş Kuşları" yeni bölümleriyle her Cuma 20.00'de atv'de!