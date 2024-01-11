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HABERLER Ateş Kuşları hayata yeniden tutunmaya çalışıyor

Ateş Kuşları hayata yeniden tutunmaya çalışıyor

GİRİŞ TARİHİ:  11.01.2024, 19:10
Ateş Kuşları hayata yeniden tutunmaya çalışıyor

Her şeylerini kaybeden Ateş Kuşları için hayatlarında yeni bir dönem başlamıştır. Artık başlarını sokacak bir evleri dahi yoktur. Yaşadıklarıyla daha da sarsılan Gülayşe bir kere daha ayağa kalkabilecek midir? Gülayşe'ye destek olmaya çalışan Barbaros ise uzun zamandır kaçtığı bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Öte yandan tüm bu olanları, hayatlarının en mutlu günlerini yaşayan Ali ve Mercan'dan nasıl saklayacaklardır? Hayata yeniden tutunmak için adım attıkları yerde, onları hangi büyük sınavlar beklemektedir?

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