Kuruluş Osman tüm kategorilerde birinci oldu

Kuruluş Osman, 143. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %8,10 reyting ve %19,68 izlenme payı, AB kategorisinde %6,27 reyting ve %16,49 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise %7,80 reyting ve %17,96 izlenme payı alarak üç kategoride birinci oldu.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 143. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde #KuruluşOsman etiketiyle yer aldı.

Kuruluş Osman'ın 143. Bölümü'nde; Osman Bey'in hür bir beylik kurduğunu ilan etmesi bölüme damga vurdu. Osman Bey, Ak Sakallılar'ın "Cihan sana yurt olsun, alem sana yar olsun, davan kutlu olsun!" sözleriyle karşılandı. Alplarının Konstantiniyye'de Prenses Maria'nın ardında olduğunu, Prenses'in Moğollar'ın eline geçmemesi için bir hamle yapmak üzere olduğunu söyleyen Osman Bey, Ak Sakallılar'dan Prenses Maria ile Emir Çoban'ın evladı gibi sevdiği yeğeni Görklü Han'ın evlendirilip kendilerine karşı bir ittifak kurulacağını öğrendi. Başarısız olmayacaklarını dile getiren Osman Bey, Ak Sakallılar tarafından kutlandı. Ak Sakallılar, Osman Bey'i tüm mertliği ve doğruluğuyla tanıdıklarını ifade ederek "Seni bunca yıldır izleriz Osman Bey! Yanlışa düşmedin, mertliğine leke sürdürmedin… Hileye baş vurmadın! Yapılan her muameleye doğruluk ile cevap verdin. Bu Osman Bey dedikleri yiğit, benlik davasında mı yoksa nizamı alem davasında mı son kez görmek istedik! Gördük ve inandık, nihayetinde bir karara vardık. Müstakil ve hür beyliğini gayrı kurasın Osman Bey!" diyerek Osman Bey'e müjdeli haberi verdi. Osman Bey ise şu sözleriyle hür beyliğini ilan etti: "Beni zaferden değil seferden mesul tutan Allah'a hamd olsun! Yurdun uluları bizi bu büyük vazifeye layık görmüş! And olsun milletim ve dahi devletim ilelebet hür kalacaktır! Yüce Allah'a and olsun ki… Türk'ün makus talihini yıkacağım! İlelebet ayakta kalacak, cihanı esir alacak bir devlet kuracağım!" Osman Bey, Prenses Maria hakkında detayları ve kervanının gideceği gizli güzergahı öğrenmesi için Konur Bey ve Bayındır Bey'i Konstantiniyye'ye gönderdi. Osman Bey, beylerden aldığı istihbaratlar doğrultusunda, iki devletin güçlerini birleştirmesine ve siyasi bir ittifak kurulmasına engel olmak için Prenses Maria'yı Konstantiniyye'den Tebriz'e giderken kaçırarak iki devlet arasındaki siyasi oyunu bozmaya kararlı bir şekilde adım attı. Osman Bey, Prenses'e yaptığı çağrıda, "Sizin üzerinizden siyasi bir oyun kurarlar. Bu bizim aleyhimizedir. O yüzden, bir müddet bizim misafirimiz olacaksınız." sözleriyle, Prenses Maria'nın Söğüt topraklarında bir süre misafir olarak kalmasını talep etti.

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.